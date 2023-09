Scysja między Radomirem Witem a Zbigniewem Girzyńskim w "Kampanii #BezKitu". "Na tym polegają wolne media"

W "Kampanii #BezKitu" doszło do scysji słownej między gospodarzem programu Radomirem Witem a posłem Zbigniewem Girzyńskim (Polskie Sprawy). - U państwa zawsze są sami asystenci z Platformy Obywatelskiej. Wiemy to od dawna. A największym jest pan redaktor - powiedział polityk. W trakcie wymiany zdań Wit mówił natomiast: - Niezależnie od tego, gdzie jest akurat pan na etapie swojego życia i kogo pan popiera, z czyjej listy pan startuje i co zamierza pan zrobić, to zawsze pan znajduje przestrzeń w wolnych mediach. Gościem programu była też Kinga Gajewska (KO), która dyskutowała z Girzyńskim między innymi na temat zarobków nauczycieli.

Gośćmi piątkowej "Kampanii #BezKitu" w TVN24 byli posłowie Zbigniew Girzyński (Polskie Sprawy) i Kinga Gajewska (PO, klub Koalicji Obywatelskiej). Ważnym elementem programu są pytania, które politycy słyszą od zaproszonej do studia młodzieży. Jedno z nich zadawał Kacper Godek, student prawa i członek samorząd studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapytał posła Girzyńskiego o trzy rzeczy, które PiS zrobił dla młodych ludzi.

- Jesteś zwolniony do 26. roku życia z podatku, który zabierała Platforma Obywatelska. Jako student prawa w Warszawie pewnie w niezłej kancelarii już pracujesz, znając życie - mówił Girzyński. W jego wypowiedź wtrąciła się Gajewska, zauważając, że student "jest asystentem pana posła akurat, dlatego (poseł - przyp. red.) bardzo dobrze wie o tym".

- Jesteś asystentem pana posła? - zapytał prowadzący program Radomir Wit. Zarówno Godek, jak i parlamentarzysta potwierdzili. - Oczywiście. Jest moim asystentem społecznym, ale jest przede wszystkim świetnym prawnikiem w prywatnej kancelarii prawnej - powiedział poseł. Następnie kontynuował swoją wypowiedź o działaniach Prawa i Sprawiedliwości, wymieniając jeszcze między innymi "korzystny system podatkowy" i uruchomienie nowych miejsc dla studentów na kierunkach medycznych.

Dalej głos w dyskusji Radomir Wit oddał posłance Gajewskiej, pytając przy tym, czy "jest tu ktoś od pani posłanki, jakiś asystent, asystentka?". - U państwa zawsze są sami asystenci z Platformy Obywatelskiej. Wiemy to od dawna. A największym jest pan redaktor. Często zastępuje wręcz posłów - zareagował na te słowa Girzyński. - Przepraszam? - odparł Wit, na co poseł powtórzył swoje słowa: - A największym jest pan redaktor. Często wręcz zastępując posłów.

Gajewska oceniła, że jej współrozmówca obraził prowadzącego program dziennikarza. - Nie, ja nikogo nie obrażam - uznał polityk Polskich Spraw.

W reakcji Radomir Wit zwrócił się do swojego gościa: - Panie pośle Zbigniewie Girzyński. Wtedy, kiedy odchodził pan z Prawa i Sprawiedliwości, chciał pan powiedzieć o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość jest złą partią, w której tak bardzo źle się pan czuje i z którą tak bardzo się nie zgadza, która stosuje tak straszne metody, że nie może pan powiedzieć o tym, co sądzi na temat zmian w systemie podatkowym, znalazł pan przestrzeń w wolnych mediach, żeby o tym powiedzieć. Teraz, kiedy chce pan opowiadać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość według pana jest fantastyczną partią, znajduje pan przestrzeń w wolnych mediach. Niezależnie od tego, gdzie jest akurat pan na etapie swojego życia i kogo pan popiera, z czyjej listy pan startuje i co zamierza pan zrobić, to zawsze pan znajduje przestrzeń w wolnych mediach na to, żeby powiedzieć, co chce pan powiedzieć. I tak właśnie funkcjonują wolne media.

- A ja się nie będę obrażał, że pan obraził gospodarza programu, do którego został pan zaproszony, żeby powiedzieć o tym, co pan chce powiedzieć, będąc jednym z kandydatów. I przechodzimy dalej bo jest czas na pytania młodych - dodał gospodarz "Kampanii #BezKitu".

- Ja tylko zwracam uwagę na to, że sposób stronniczy prowadzenia dyskusji nie jest panu obcy - odpowiedział Girzyński.

- Panie pośle, przed chwilą opowiadał pan o tym, co zmieniono w państwa programie. Dostał pan przestrzeń, zrobił pan to, zapytał o to pana asystent. Więc absolutnie nie rozumiem, o co teraz panu chodzi. Ale ja się tak łatwo nie obrażam, bo na tym polegają wolne media, że różni ludzie z różnymi poglądami przychodzą tutaj i o tym opowiadają, pod warunkiem, że mają odwagę - mówił Wit. Następnie oddał głos kolejnej z zaproszonych młodych osób, by zadała pytanie.

Girzyński: wynagrodzenie nauczycieli jest 76 procent wyższe. Gajewska: te pieniądze są niegodne

Gajewska: nauczyciel początkujący mógł w 2015 roku kupić 1000 kg cukru, teraz 580 kg

Politycy mówili w programie także o sytuacji w polskiej edukacji, w tym między innymi o niskich wynagrodzeniach nauczycieli.

- Dzięki temu, iż od ośmiu lat to zasadnicze wynagrodzenie właśnie początkujących nauczycieli bardzo wzrosło, bo wzrosło mniej więcej o 70 procent, to zarabiają naprawdę jak na start i na to, jak bardzo słabo zarabiali nauczyciele w Polsce - nadal nie zarabiają najlepiej, ale lepiej - powinni się cieszyć, że trafił ich początek kariery zawodowej na rządy Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Girzyński.

Gajewska wskazywała, że pensja netto nauczyciela wynosi niewiele ponad minimalną krajową, czyli ponad 2780 złotych.

Według niej nauczyciel początkujący "mógł w 2015 roku kupić 1000 kilogramów cukru, teraz może kupić za swoją pensję 580 kilogramów cukru". - Realna wartość zarobków nauczycieli spadła. I teraz porównajmy to do średniej krajowej. W 2015 roku to zarobek nauczyciela był około 80 procent tej średniej krajowej, dzisiaj to jest 63 procent. Rozumiem, że liczbowo w złotych jest to oczywiście więcej, więcej dzisiaj zarabia nauczyciel, ale też gigantycznie wzrosła inflacja, więc siła nabywcza tego pieniądza jest po prostu nieporównywalna - podkreśliła.

Gajewska: nauczyciel początkujący mógł w 2015 roku kupić 1000 kg cukru, teraz 580 kg

