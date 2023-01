Relacje wewnątrz opozycji. "Niech taktyka nie bierze góry nad treścią"

Zgorzelski: nie zagłosowaliśmy razem z Ziobrą, nie zagłosowaliśmy razem z Konfederacją

- Mam zaufanie do polskiego prawa, polskiej konstytucji, do tego, co każdy z nas mówił na ulicach i demonstrował - odpowiedziała Róża Thun. - Ja mam zaufanie, po tym potknięciu, wstrzymaniu się od głosu podczas jawnego łamania konstytucji, do tych, którzy głosowali przeciwko - dodała.