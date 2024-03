Były poseł PiS Mariusz Kamiński został w czwartek zapytany o to, czy zamierza startować w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Dostałem taką propozycję i myślę, że tak - odparł. Monika Pawłowska, która objęła po nim mandat poselski, zadeklarowała w podcaście "Wybory kobiet", że "jeżeli będzie chciał, żeby się zaangażowała w jego kampanię, to na pewno się zaangażuje".

Były szef MSWiA w rządzie PiS oraz były poseł Mariusz Kamiński był w czwartek gościem telewizji wPolsce. Został zapytany, czy z powodu "potrzeby immunitetu" zamierza startować w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Dostałem taką propozycję i myślę, że tak - odparł Kamiński.

O to, jak wyglądają jej relacje z byłym posłem PiS, została zapytana w podcaście "Wybory kobiet" w TVN24 GO Monika Pawłowska, która - wbrew stanowisku PiS - objęła po Kamińskim mandat poselski. - Uważam, że dobrze - odpowiedziała. Dopytywana o to, czy rozmawia z Kamińskim odparła, że "rozmawiali wtedy, przed objęciem mandatu"

- Jeżeli pan minister będzie startował z Lubelszczyzny, jeżeli będzie startował do europarlamentu, i będzie chciał, żebym się zaangażowała w jego kampanię, to na pewno się zaangażuję - zadeklarowała Pawłowska. Zapytana, czy mówiła Kamińskiemu o tym, że obejmuje po nim mandat odparła: - Akurat nie mieliśmy aż tyle czasu. Spotkaliśmy się przelotem bardzo.

Pawłowska w miejsce Kamińskiego

Pawłowska w wyborach parlamentarnych w 2023 roku startowała z czwartego miejsca listy PiS w okręgu nr 7 (Chełm), którą otwierał Mariusz Kamiński. Zajęła wówczas pierwsze nieobejmujące mandatu miejsce. W lutym - po tym, jak ogłosiła, że objęła mandat po Mariuszu Kamińskim - informowała dziennikarzy w Sejmie, że po złożeniu ślubowania będzie chciała zostać członkinią klubu PiS.

W drugiej połowie lutego poseł PiS Piotr Mueller powiedział jednak, że Pawłowska nie zostanie przyjęta do klubu PiS. Dodał też wówczas, że "całkiem prawdopodobne", że zostanie wyrzucona z partii. Jak dodał, "stanowisko PiS jest jasne, według partii Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami".

Na początku posiedzenia Sejmu w środę Monika Pawłowska złożyła ślubowanie. W czasie jej ślubowania na sali plenarnej nie było posłów PiS.

Ślubowanie Moniki Pawłowskiej TVN24

20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Dzień później marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów PiS.

Kim jest Monika Pawłowska

Monika Pawłowska uzyskała w 2019 roku mandat posła Sejmu IX kadencji, startując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z ramienia partii Wiosna. Następnie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego Lewicy. W marcu 2021 opuściła klub i partię Wiosna, przechodząc do Porozumienia Jarosława Gowina i zostając posłanką niezrzeszoną. We wrześniu 2021 opuściła Porozumienie i kolejnego dnia poinformowała o przystąpieniu do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, zostając następnie członkinią tej partii.

Monika Pawłowska PAP/Radek Pietruszka

Autorka/Autor:ks/kg

Źródło: TVN24, wPolsce