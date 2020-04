"Za prezes Małgorzatą Gersdorf stały tysiące sędziów. Kamil Zaradkiewicz będzie osamotniony"

"Osoba wysoce cyniczna, jednakowoż o dużej wiedzy prawniczej"

- Jest to osoba wysoce cyniczna, jednakowoż o dużej wiedzy prawniczej i tym samym o dużej świadomości tego, co się dzieje w systemie wymiaru sprawiedliwości, w całym ustrojowym, konstytucyjnym systemie państwa. To jest osoba, która pracowała długo w Trybunale Konstytucyjnym przy takich osobach, jak profesor Andrzej Rzepliński czy profesor Marek Safjan, więc ma pełną świadomość dokonywanych naruszeń. I jest jednocześnie osobą, która legitymizuje te naruszenia konstytucji, naruszenie niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej - wyjaśnił swój pogląd Wawrykiewicz.