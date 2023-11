Zbigniew Ziobro obsadził stanowisko dyrektora szkoły dla sędziów i prokuratorów

czytaj dalej

Politycy Konfederacji skorzystali z zaproszenia premiera Mateusza Morawieckiego i przyszli w piątkowe popołudnie na spotkanie. Po jego zakończeniu lider ugrupowania Krzysztof Bosak podkreślił, że Konfederacja nie stworzy rządu z PiS-em. - Mamy inne przekonania co do tego, jak powinien wyglądać prawicowy rząd - powiedział. Zaznaczył też, że negatywnie ocenia działania rządu, a spotkanie wykorzystała głównie po to, by przypomnieć premierowi o postulatach przedsiębiorców.