Bortniczuk: już w kwietniu Gowin chciał zmienić front i przejść do opozycji

Już w kwietniu wiedziałem, że Jarosław Gowin bierze posłów na wycieczkę, której oni nie są świadomi, to nie była tylko próba zablokowania wyborów - powiedział w poniedziałek poseł klubu PiS Kamil Bortniczuk, który w piątek został decyzją prezydium zarządu Porozumienia wykluczony z partii. Jak zapewnił, wciąż jest posłem tego ugrupowania.

Europoseł Adam Bielan oraz wiceprezes ugrupowania Arkadiusz Urban zostali w czwartek zawieszeni w prawach członków Porozumienia. Część polityków partii zwracało uwagę, że to niezgodne ze statutem, i że trzy lata temu upłynęła kadencja szefa partii Jarosława Gowina.

W piątek po południu na koncie Porozumienia na Twitterze pojawiło się oświadczenie podpisane przez większość parlamentarzystów partii Gowina. "My, niżej podpisani posłowie i senatorowie partii Porozumienie Jarosława Gowina, udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego naszej partii" - czytamy.

Bortniczuk w poniedziałkowej rozmowie w RFM FM odniósł się do kwietniowego sporu w rządzie o termin wyborów prezydenckich. - W kwietniu się podzieliliśmy na grupę posłów, którzy są w partii politycznej i grupę, która jest w "fanklubie Gowina" - mówił. Poseł Porozumienia – jak sam się określił - wprost przyznał, że "według jego wiedzy już w kwietniu Jarosław Gowin chciał zmienić front i przejść do opozycji".

"Jestem posłem Porozumienia"

Komentując rozłam, który nastąpił w partii stwierdził, że jego początkiem było to, że już kwietniu doszło do podziału. - Już wtedy wiedziałem, że Gowin bierze posłów na wycieczkę, której oni nie są świadomi, to nie była tylko próba zablokowania wyborów - komentował.