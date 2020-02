Poseł Porozumienia: szefowa kampanii prezydenta stoi za poprawkami do nowelizacji ustaw sądowych

"Pani mecenas Turczynowicz-Kieryłło stoi też za naszymi poprawkami do ustawy o ustroju sądów powszechnych"

- Pani Jolanta Turczynowicz-Kieryłło rzeczywiście jest naszemu środowisku bliska, po pierwsze dlatego, że kilka miesięcy temu desygnowaliśmy ją do startu w wyborach senackich, natomiast pani mecenas Turczynowicz-Kieryłło stoi też za naszymi poprawkami do ustawy o ustroju sądów powszechnych - poinformował. Chodzi o tak zwaną ustawę represyjną , która weszła 14 lutego. Wprowadza ona między innymi zaostrzenie kar dla sędziów, przekazania więcej władzy w ręce rzeczników dyscyplinarnych i prezesów sądów oraz właśnie zmiany w wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Jak mówił, to nieprawda, co mówi opozycja, że te poprawki powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości. - Te poprawki były w dużej mierze poprawkami autorstwa Jolanty Turczynowicz-Kieryłło - mówił Bortniczuk.

"To nie była wypowiedź kontrowersyjna, to był tak naprawdę prawniczy truizm"

Poseł Porozumienia był pytany także o słowa, jakie szefowa kampanii Andrzeja Dudy wypowiedziała w telewizji państwowej. Stwierdziła tam, że "dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa".

- To nie była wypowiedź kontrowersyjna, to był tak naprawdę prawniczy truizm, który mówił o tym, że wolność słowa, ze względu na interes państwa, może podlegać ograniczeniom - czego najlepszym dowodem jest ustawa o ochronie danych osobowych, o informacjach niejawnych - przekonywał gość "Rozmowy Piaseckiego".

Odniósł się także do faktu, że Turczynowicz-Kieryłło jako pełnomocniczka prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego domagała się w grudniu 2018 ograniczenia publikacji w prasie opisujących ówczesną sytuację wokół Komisji Nadzoru Finansowego [ chodziło o sprawę byłego szefa tej instytucji Marka Chrzanowskiego - przyp. red.]. - Pani Turczynowicz-Kieryłło jako adwokat reprezentuje strony i musi to robić profesjonalnie, najlepiej jak potrafi. W konkretnej procedurze składa konkretny wniosek i potem niezależny organ, czyli sąd, decyduje, czy ten wniosek zostanie uwzględniony - mówił Bortniczuk.

Bortniczuk: nie będziemy zajmowali się kwestiami, które mogą podsycić spór w ramach Zjednoczonej Prawicy

Bortniczuk: głosowałem za nowelizacją przyznającą pieniądze mediom publicznym

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej był też pytany, czy prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 miliarda złotych w 2020 roku dla telewizji publicznej i Polskiego Radia. Opozycja apelowała, aby te pieniądze przeznaczyć na onkologię. - Prezydent wykonuje swój urząd najlepiej jak potrafi. Jeśli zauważy przesłanki, które mówiłyby, że taką ustawę należy odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, to zrobi to, co uważa, za słuszne - wskazywał.