Kamery zarejestrowały moment wybuchu gazu. "Najbardziej ucierpiała 12-letnia dziewczynka"

W mieszkaniu w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do wybuchu gazu, w wyniku którego do szpitala trafiła 12-letnia dziewczynka. Nastolatka ma poparzone 90 procent powierzchni ciała.

- Najbardziej ucierpiała 12-letnia dziewczynka, która z ciężkimi obrażeniami ciała została zabrana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim - powiedziała we wtorek asp. szt. Monika Kaleta z dolnośląskiej policji. - Z kamienicy ewakuowano 12 osób, które nie odniosły obrażeń i po zakończonych czynnościach wróciły do swoich mieszkań - dodała. Policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kamiennej Górze wyjaśnia okoliczności tego wybuchu.