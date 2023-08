Czołowe zderzenie pod Kamieniem Pomorskim. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

czytaj dalej

Od dziś na Playerze "Lipowo. Zmowa milczenia" - długo zapowiadany nowy serial kryminalny według powieści Katarzyny Puzyńskiej "Motylek". - Jak ktoś go sobie obejrzy, to ma całą moją serię w pigułce. Scenarzyści zrobili dobrą robotę - mówi pisarka w "Co słychać" w TVN Style. Zapewnia, że choć ośmioodcinkowa produkcja różni się od powieści, fani jej 15-tomowej sagi nie będą rozczarowani.