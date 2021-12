Zatrzymano czwartą osobę w sprawie marszu narodowców w Kaliszu. "Nie przyznaje się do winy"

Kilka dni po marszu, podczas którego w Kaliszu (Wielkopolska) padały antysemickie i ksenofobiczne hasła zatrzymano trzy osoby. Jak podaje prokuratura, do tego grona dołączyła właśnie kolejna. 55-latek usłyszał dwa zarzuty.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że doszło do kolejnego zatrzymania w sprawie marszu z 11 listopada, który w Kaliszu zorganizowali narodowcy. Te doniesienia potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

- Na polecenie prokuratora została zatrzymana kolejna osoba. Jest to 55-letni mężczyzna. Na podstawie poczynionych ustaleń przedstawiono mu dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy zachowań z dnia 11 listopada, gdy podczas zgromadzenia z okazji Święta Niepodległości mężczyzna ten miał nawoływać do nienawiści, przemocy oraz znieważać grupę ludności na tle różnicy narodowościowych i wyznaniowych - poinformował Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. I dodaje: - Drugim zarzutem objęto posiadanie, wbrew przepisom ustawy o broni i amunicji, ujawnionych co najmniej 50 sztuk amunicji bocznego zapłonu, jak również broń palną systemu typu mauser.

55-latek nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Na razie nie zapadła decyzja dotycząca ewentualnych środków zapobiegawczych.

Wylegitymowano 67 osób

11 listopada ulicami Kalisza przeszedł marsz zorganizowany przez narodowców. Według policji w pierwszej części wydarzenia wzięło udział około tysiąca osób. Uczestnicy wydarzenia, wznosząc antysemickie hasła, przemaszerowali na Główny Rynek, gdzie spalono tekst Statutu Kaliskiego - przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1264 roku. Podczas marszu i demonstracji policjanci wylegitymowali łącznie 67 osób, dwie otrzymały stuzłotowe mandaty. Nikogo wówczas nie zatrzymano. Brak zatrzymań wzbudził wiele kontrowersji, podobnie jak brak decyzji prezydenta miasta o rozwiązaniu zgromadzenia. Prezydent Kalisza złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów wydarzenia.

Kilka dni później do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych przez prezydenta miasta i komendanta miejskiego policji w związku z marszem z 11 listopada w Kaliszu. Złożyły je Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i Stowarzyszenie "Nigdy więcej".

Podczas demonstracji spalono kopię Statutu Kaliskiego TVN24

Usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Na chwilę

Pierwsze zatrzymania po marszu przeprowadzono 15 listopada. Wówczas policjanci zatrzymali trzech organizatorów wydarzenia: Piotra R., Wojciecha O. oraz Marcina O. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej oraz publicznego nawoływania do popełniania przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej. Za zarzucane czyny mężczyznom grozi do pięciu lat więzienia.

16 listopada podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące. Wnioski o tymczasowe aresztowanie uzasadniono między innymi obawą matactwa procesowego ze strony podejrzanych oraz ukrycia się, a nawet ucieczki w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Cała trójka złożyła zażalenie na areszt. Sąd Okręgowy w Kaliszu rozpatrzył je 30 listopada i zgodził się zamienić areszt na poręczenie majątkowe. Piotr R. ma wpłacić 10 tysięcy złotych, pozostali dwaj podejrzani po 20 tysięcy złotych. Mają na to czas do 7 grudnia. Dodatkowo będą musieli stawiać się dwa razy w tygodniu w lokalnej komendzie policji oraz mają zakaz opuszczania miejsca pobytu bez zgody policji. Przed sądem pojawili się zwolennicy aresztowanych mężczyzn. Wejścia do gmachu pilnowała policja.

Przed sądem pojawiła się grupa sympatyków trzech aresztowanych mężczyzn TVN24

"Nie ma miejsca na nienawiść"

Antysemickie i godzące w praworządność wydarzenia, do których doszło 11 listopada w centrum Kalisza, potępił w przyjętym w poniedziałek stanowisku Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Radni podkreślili, że w regionie "nie ma miejsca na nienawiść". "Wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec wydarzeń z dnia 11 listopada 2021 r. podczas zgromadzenia w Kaliszu, Sejmik Województwa Wielkopolskiego zapewnia, że w naszym regionie nie ma miejsca na tego typu nienawiść" – podkreślili radni regionu w przyjętym stanowisku.

Zaraz po bulwersujących zdarzenia w Kaliszu, wydarzenia potępił Prezydent Andrzej Duda, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Swój sprzeciw wobec szerzenia nienawiści wyrazili również przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i Naczelny Rabin.

Z kolei mieszkańcy Kalisza wzięli udział w pokojowej demonstracji "Kalisz wolny od faszyzmu".

Mieszkańcy nie chcą, by ich miasto kojarzono z antysemityzmem TVN24

Autor:aa/ tam

Źródło: TVN24, PAP