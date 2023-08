Poseł PiS na banerach zaprasza na Święto Wojska Polskiego. "Prawdopodobnie zapłacę z kosztów biura"

Ten baner pojawił się oczywiście w trybie promowania święta i polskiego munduru - powiedział w TVN24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta, odnosząc się do wiszących w Kaliszu billboardów, na których zaprasza do udziału w Święcie Wojska Polskiego. Obok parlamentarzysty stoi żołnierz zasłonięty chustą. Polityk był dopytywany w "Tak jest", kto zapłacił za powstanie tego baneru.

Kaleta: za banery prawdopodobnie zapłacę z kosztów biura poselskiego

Do kwestii banerów w poniedziałkowym wydaniu programu "Tak jest" w TVN24 odniósł się sam Kaleta. - Ja bardzo bym chciał, żeby takie banery również zostały stworzone przez innych polityków, przede wszystkim polityków opozycji, którzy wspólnie ze mną będą zapraszali na to święto - stwierdził.

Dopytywany, czy można go w tej sprawie trzymać za słowo, poseł dodał, że "przecież to nie są kwestie, które w tej chwili są w jakikolwiek sposób najważniejsze". - Istotną kwestią jest to, żeby zrobić w tej chwili wszystko, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna i pod każdym względem promować wstępowanie do polskiego wojska - mówił poseł PiS.