Nuncjatura Apostolska nie przekaże sądowi kościelnych akt. Dokumenty dotyczą księdza oskarżanego o pedofilię

Arkadiusz H. to duchowny, o którym zrobiło się głośno tuż po filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". 52-latek miał molestować braci Pankowiaków z Pleszewa (woj. wielkopolskie). Proces karny w sprawie Arkadiusza H. zakończył się w październiku . Teraz poszkodowani próbują uzyskać zadośćuczynienie podczas procesu cywilnego. Kaliski sąd po raz kolejny próbował uzyskać wgląd do kościelnych akt w sprawie księdza. Kolejna próba zakończyła się jednak fiaskiem. Informację o odmowie Nuncjatury Apostolskiej jako pierwsze podało Radio Zet.

"Archiwa i dokumenty misji są nietykalne"

- Sąd najpierw zwrócił się w tej sprawie do kurii, ta stwierdziła, że wydać takich dokumentów nie może. Może to zrobić tylko Nuncjatura Apostolska – relacjonuje reporter TVN24 Łukasz Wójcik.

Nuncjatura Apostolska uznała, że sąd zwrócił się do niej w niewłaściwej formie, bo o wydanie kościelnych akt powinien ubiegać się za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Zatem sąd to uczynił i właśnie otrzymał odpowiedź, że Nuncjatura Apostolska wydać tych dokumentów nie może. Dlaczego? W uzasadnieniu nuncjatura powołuje się na artykuł 24. Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych - tłumaczy Łukasz Wójcik.

"Jako stronie powinno im zależeć"

Na razie wszystko wskazuje na to, że sąd w Kaliszu nie będzie miał dostępu do kościelnych akt. - Spotkamy się w sądzie i będziemy próbowali wygrać naszą sprawę. Może bez tych dokumentów się uda. Wydaje mi się, że to, że te dokumenty nie zostaną wysłane nie działa na naszą niekorzyść tylko właśnie na korzyść. To kurii i biskupom kaliskim powinno zależeć na tym, żeby te dokumenty wydać. Jako stronie powinno im zależeć, żeby tę sprawę ujawnić i pokazać, jaka ona była faktycznie i jeśli nie czują się winni, to nie mają nic do ukrycia - mówi TVN24 Jakub Pankowiak.