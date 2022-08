Konar drzewa spadł na trzy nastolatki. Dwie dziewczyny trafiły do szpitala w Kaliszu

czytaj dalej

Brytyjski Sąd Najwyższy odrzucił we wtorek po południu wniosek rodziców 12-letniego Archiego Battersbee w sprawie zatrzymania procedury odłączenia go od aparatury podtrzymującej życie. Choć lekarze uważają, że pień mózgu chłopca obumarł i przerwanie leczenia "leży w jego najlepszym interesie", rodzice do końca nie składali broni. We wtorek po południu zapadła decyzja: "skład orzekający podjął ją z ciężkim sercem".