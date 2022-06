Ciało 42-latka w stawie. Policja: nie wykluczamy żadnych przyczyn

czytaj dalej

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu obywatelowi Ukrainy i jego 39-letniej rodaczce. Para odpowie za napad rabunkowy, do którego doszło w gminie Piątek (woj. łódzkie). Mężczyzna oskarżony jest o zabójstwo biznesmena, a kobieta o pomoc w rozboju. Jemu grozi dożywocie, jej do 15 lat więzienia. Jak przekazują śledczy, wciąż nie udało się zatrzymać drugiego z mężczyzn, który brał udział w napadzie.