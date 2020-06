Przedstawiony w filmie Sekielskich biskup Janiak prosi o modlitwę "w czasie medialnej nagonki"

Na stronie diecezji kaliskiej opublikowano list biskupa Edwarda Janiaka do wiernych, który ma być odczytany w niedzielę podczas wszystkich mszy świętych z okazji uroczystości Trójcy Świętej. "Proszę szczególnie o modlitwę w tym czasie medialnej nagonki na moją osobę" - napisał pod koniec listu biskup. We wtorek poznańska kuria przekazała, że w wyniku zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej arcybiskup Stanisław Gądecki został upoważniony do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie "zasygnalizowanych zaniedbań" biskupa Janiaka.

Biskup miał kryć przestępstwa seksualne

Wskazano w nim, że "w następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r., Kongregacja ds. biskupów, (...) upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych". Dodano, że decyzja ta "odpowiada pragnieniu Ojca Świętego Franciszka ochrony osób małoletnich i dochodzenia do prawdy co do postawionych zarzutów".