Wysiadał z auta, wtedy ktoś do niego podbiegł i oblał kwasem. Policja szuka mężczyzny z nagrania

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 13.30 na ulicy Chopina. Zamaskowana osoba podeszła do 49-letniego mężczyzny, który wysiadał z samochodu, oblała go żrącą substancją i uciekła. Poparzony 49-latek został przewieziony do szpitala. Ma bardzo poważnie poparzoną twarz. - Nic nie widzę na oczy - powiedział w czwartek PAP.