CBA ujawnia. Kalendarium zdarzeń aż do decyzji prokuratury

Centralne Biuro Antykorupcyjne na podstawie decyzji Prokuratora Regionalnego w Katowicach, udostępniło we wtorek wieczorem niektóre materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym – raport i kilkadziesiąt nagrań z rozmów telefonicznych. To niecodziennie działanie służb. Ostatnio najgłośniej o takiej sytuacji było w 2007 roku, gdy ówczesny wiceminister sprawiedliwości Jerzy Engelking zorganizował multimedialną konferencję prasową poświęconą przeciekowi z tzw. afery gruntowej - wicepremier Andrzej Lepper miał być ostrzeżony przed akcją CBA w ministerstwie rolnictwa.

Maria J., właścicielka willi w Kazimierzu Dolnym, zawiera z prezesem Budimeksu Markiem Michałowskim przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, za co dostaje ponad milion złotych zaliczki. Tak według dokumentów ujawnionych przez CBA tłumaczy skarbówce nagły przypływ gotówki.

Były premier Józef Oleksy spotyka się z prezesem Bartimpexu Aleksandrem Gudzowatym i byłym posłem Janem Bisztygą. W trakcie rozmowy, która została nagrana przez ochroniarza biznesmena, Oleksy stwierdza, że majątek Aleksandra Kwaśniewskiego i Jolanty Kwaśniewskiej jest niewspółmierny do osiąganych legalnie dochodów, a były prezydent jest m.in. właścicielem apartamentu w Wilanowie, działki w Jazgarzewie oraz nieruchomości w Kazimierzu Dolnym.

"Kupili przecież w Kazimierzu całe wzgórze (...). Byłem tam. Piękne. Też nie wiem na kogo, bo nie na siebie (….). Dom w Kazimierzu – nie umiem tego wycenić, ale na pewno jest to droga sprawa" – mówi były premier.

Aleksander Gudzowaty zostaje przesłuchany w charakterze świadka, ale nie odnosi się do słów Oleksego.

Sprawę "Krystyna" przekazano do delegatury CBA w Katowicach (śledztwo prowadziła tamtejsza prokuratura) i przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. "KRYSTYNA"

W CBA powstaje plan kombinacji operacyjnej kryptonim,"SILVER" z udziałem funkcjonariusza CBA Tomasza Kaczmarka, znanego potem jako agent Tomek. Operację zatwierdzoną przez ówczesnego szefa CBA Mariusza Kamińskiego zaplanowano – jak napisano w raporcie CBA - "w celu potwierdzenia przestępczej działalności (…) Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich" i doprowadzenia "do ujawnienia rzeczywistego właściciela domu w Kazimierzu Dolnym".

Agent Tomek miał za zadanie zbliżyć się do Jana J., syna Marii J., która opiekowała się willą w Kazimierzu i uzyskać od niego informację, że rzeczywistymi właścicielami nieruchomości są Kwaśniewscy.

CBA wysyła do Prokuratury Generalnej materiał dowodowy zebrany w wyniku czynności operacyjnych, z którego wynika - jak oceniło CBA – że "faktycznymi właścicielami" posesji w Kazimierzu Dolnym są Kwaśniewscy.

Prokurator Generalny Andrzej Czuma na wniosek szefa CBA zgadza się na zakup willi w ramach instytucji zakupu kontrolowanego. Według CBA w wyniku "prowadzonych czynności śledczych oraz operacyjnych zgromadzono materiał pozwalający na zastosowanie" zakupu kontrolowanego, który miał "doprowadzić do uzyskania ostatecznego dowodu, że w istocie realną stroną transakcji sprzedaży nieruchomości są Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy". Zakładano, że to do nich ostatecznie trafią pieniądze.