Polska

"Żeby tu dotrzeć, przebyłam bardzo trudną drogę"

Kaja Ziomek-Nogal z córeczką podczas wielobojowych mistrzostw Polski (2024)
Kaja Ziomek-Nogal bliska medalu na igrzyskach. Przeszła trudną drogę
Źródło: TVN24
Jej droga na igrzyska, po urodzeniu dziecka i powrocie do sportu, była przepełniona trudami. Kaja Ziomek-Nogal podkreśla, że ma być z czego dumna. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kaja Ziomek-Nogal we Włoszech mogła liczyć na wsparcie najbliższych, w tym trzyletniej Tosi. Rzadko widujemy sportowców w takich chwilach. Obserwujemy kilkadziesiąt sekund walki, ale nie widzimy, ile kosztuje występ na igrzyskach. Nie widać tego, co czuje się, kiedy od medalu dzieli jedynie dwanaście setnych sekundy.

- Żeby tu dotrzeć, przebyłam bardzo trudną drogę, ale nie mówię, żeby narzekać, ale, żeby sobie udowodnić, że mam być z czego dumna - podkreśla Kaja Ziomek-Nogal.

Kaja Ziomek-Nogal z córeczką podczas wielobojowych mistrzostw Polski (2024)
Kaja Ziomek-Nogal z córeczką podczas wielobojowych mistrzostw Polski (2024)
Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski

Dumny jest też mąż - sam jest łyżwiarzem i byłym olimpijczykiem. - Przeżywam starty, a igrzyska jeszcze bardziej - przyznaje Artur Nogal.

Dokładnie wie, ile wyrzeczeń kosztowało to jedną z naszych najlepszych zawodniczek. - Kiedy były kwalifikacje, to nie było jej 26 dni i wróciła na pięć-sześć dni i wyjechała na 15 czy 14 dni, więc te rozłąki są ogromne - zwraca uwagę Artur Nogal.

Trudna rola matki i sportowca

Kaja Ziomek-Nogal nie jest oczywiście jedyną matką w kadrze, ale regularnie i szczerze pokazuje, jak niełatwo jest łączyć życie rodzinne ze sportowym. Pisała, że nie wie, ile razy pokonała swoje słabości, że walczyła z tęsknotą, ale ani razu nie powiedziała, że się podda.

Dodaje, że była to droga przeookrutnie ciężka, że im Tosia jest starsza, tym ciężej jest jej wyjechać - nie ma dnia, żeby nie myślała o tym, jak trudno jest być fajną, zaangażowaną mamą i profesjonalną zawodniczką. - Ja tak naprawdę po urodzeniu nie wiedziałam, czy będę w stanie się zakwalifikować na te igrzyska - stwierdza Kaja Ziomek-Nogal.

Kaja Ziomek-Nogal
Kaja Ziomek-Nogal
Źródło: Getty Images

Ekspertka Eurosportu i dwukrotna medalistka olimpijska Katarzyna Bachleda-Curuś wyraża uznanie dla Kai. - Zrobiłaś fantastyczną robotę i jako matka w sporcie jestem z ciebie bardzo dumna - podkreśla.

Dla wielu kobiet w sporcie na tym poziomie urodzenie dziecka nadal oznacza koniec kariery - łyżwiarze mają tylko miesiąc wolnego w roku. - Na zgrupowaniach przeważnie są dwa, czasem nawet trzy treningi - wskazuje ekspertka Eurosportu i brązowa medalistka mistrzostw Europy Aida Bella. - Na czas treningów ktoś się musi zająć dzieckiem, a tak naprawdę pomiędzy treningami jednak obowiązki mamy są bardzo ważne - dodaje.

Trudne powroty mam na sportowy szczyt

Nadal nie mamy zbyt wielu powrotów na szczyt mam - zawodniczek. Tak było z włoską panczenistka Francescą Lollobrigidą, która ma dwa medale. - Trudne, ale nie jest niemożliwe. Ja to bardzo dobrze wspominam, aczkolwiek gdybym znała te emocje, które mi wtedy towarzyszyły, to nie wiem, czy bym się zdecydowała, natomiast warto - mówi Aida Bella.

Co sportowiec, to inna historia do opowiedzenia - często to właśnie historia walki i wyrzeczeń. Na razie Kaja Ziomek-Nogal nie wie, czy będzie chciała wrócić na igrzyska.

- Ja bym chciał i jestem w takich emocjach i zrobię wszystko, aby Kaja wystartowała za cztery lata. Jeszcze nie wiem, co ona na to i trochę boję się tego werdyktu - przyznaje Artur Nogal.

Z perspektywy widza nie widać, że o występ na igrzyskach walczy się codziennie, a medal nie jest gwarantowany.

Opracował Adam Styczek /lulu

Autorka/Autor: Aleksandra Kąkol

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Michałowski

Zimowe igrzyska olimpijskie
