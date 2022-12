Rzecznik PiS: nie poprzemy antyaborcyjnego projektu Kai Godek

Obywatelski projekt zatytułowany "Aborcja to zabójstwo" przygotowała antyaborcyjna Fundacja Życie i Rodzina kierowana przez Kaję Godek. W środę przedstawiciele fundacji złożyli go w Sejmie. Autorzy chcą zakazać "publicznego propagowania jakichkolwiek działań dotyczących możliwości przerwania ciąży". Według projektu zakazane byłoby także "publiczne informowanie o możliwości przerwania ciąży na terenie kraju i poza jego granicami".

Zgodnie z projektowanymi przepisami osoba nakłaniająca kobietę do przerwania ciąży ma podlegać karze pozbawienia wolności do trzech lat. Od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia ma grozić osobie, która namawia do aborcji, "gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej".