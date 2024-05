"Odruch wymiotny". Oburzenie po słowach Kai Godek do dziennikarki

Zapytana przez reporterkę Polskiej Agencji Prasowej Angelę Getler o to, z jakiego artykułu popełniane jest to przestępstwo, Godek odmówiła odpowiedzi. - Proszę się ode mnie odsunąć, bo się brzydzę - powiedziała Godek, zwracając się do dziennikarki. - Jak podchodzi do mnie gej albo inna osoba z tego środowiska, to mam odruch wymiotny - dodała.