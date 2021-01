Godek "wykroczyła poza dopuszczalne ramy", ale nie musi przepraszać za słowa o osobach LGBT+

Działaczka fundacji Życie i Rodzina Kaja Godek nie musi przepraszać za wypowiedź, w której określiła osoby homoseksualne "zboczeńcami" - zdecydował we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie.

Pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Kai Godek złożyło 16 działaczy środowisk LGBT+. Chodziło o jej wypowiedź z maja 2018 roku w Polsat News, w której odnosiła się do irlandzkiego referendum ws. złagodzenia przepisów aborcyjnych. - Irlandia nie może być określana jako kraj katolicki, jeżeli tam premierem jest zadeklarowany gej, który obnosi się ze swoją dziwną orientacją (...) swoje zboczenie, publicznie, ludziom - mówiła wtedy Godek. Pytana, czy jeśli ktoś jest osobą homoseksualną, to jest "zboczeńcem", odparła: "To jest zboczony, tak".