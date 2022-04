Kaczyński wysłał wezwanie przedsądowe do Tuska. Chodzi o wpis na Twitterze

czytaj dalej

Ratownicy dotarli do dwóch z sześciu górników poszukiwanych po sobotnim wypadku w kopalni Zofiówka. Dyrektor do spraw pracy kopalni Zofiówka Marcin Gołębiowski przekazał, że nie dają oni oznak życia, są transportowani na powierzchnię. Kilka dni wcześniej doszło również do wypadku w kopani Pniówek, tam zginęło sześciu górników, a poszukiwanych jest siedmiu.