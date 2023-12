Kaczyński uważny podczas exposé Tuska. "Pamiętamy, że przy okazji wystąpień Morawieckiego zdarzało mu się zamykać oczy"

czytaj dalej

Trwa runda pytań i wystąpień posłów przed głosowaniem nad nowym rządem Donalda Tuska. Do tej pory przemawiało dopiero 100 posłów, z 254 którzy zapisali się do głosu. Wcześniej Donald Tusk wygłosił w Sejmie exposé. Trwało nieco ponad dwie godziny. Mówił w nim o Polsce, która wróci do roli lidera w Unii Europejskiej oraz o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Przedstawił też skład swojego rządu. Podkreślał, że naród podzielony na pół to naród "dwa razy mniejszy". W tvn24.pl relacjonujemy polityczny wtorek, a w TVN24 i TVN24 GO trwa wydanie specjalne.