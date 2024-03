"Będzie kluczył". Magdalena Sroka o tym, czego się spodziewa po przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński ma dziś stanąć przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka w podcaście "Wybory kobiet" mówiła, czego się spodziewa po przesłuchaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniała też spotkanie z Kaczyńskim, gdy była jeszcze członkinią klubu parlamentarnego PiS.

Magdalena Sroka (PSL-TD) była gościem najnowszego odcinka "Wyborów kobiet", podcastu Arlety Zalewskiej z "Faktów" TVN i Aleksandry Pawlickiej z "Newsweeka". Przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa pytana, czego spodziewa się po przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, który został wezwany przed komisję na piątek 15 marca, odpowiedziała, że prezes PiS "będzie kluczył, będzie próbował doprowadzić do sytuacji, w której mielibyśmy uznać, że nic się nie stało".

O godzinie 11 w TVN24 i TVN24 GO rozpocznie się wydanie specjalne, w którym będziemy relacjonować przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego.

Posłanka Sroka wcześniej uzasadniała wybór Kaczyńskiego na pierwszego świadka jego odpowiedzialnością za działania PiS rządzącej do grudnia 2023 roku. To podczas rządów Zjednoczonej Prawicy "dokonano zakupu systemu Pegasus, który działał bez jakiejkolwiek podstawy". O liście osób, które były nim inwigilowane, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "jest to liczba znacznie większa niż ta, którą do tej pory moglibyśmy podejrzewać".

- To, że dzisiaj rozmawiamy o takim systemie, jakim jest system Pegasus, jest zarzutem w stosunku do PiS, który doprowadził do tej sytuacji, że polskie służby obawiają się dzisiaj stosowania kontroli operacyjnej właśnie ze względu na to, że dopuszczono system, który wykraczał poza normy prawne - podkreślała Magdalena Sroka w "Wyborach kobiet".

Sroka o Kaczyńskim i systemie Pegasus

W rozmowie z Arletą Zalewską i Aleksandrą Pawlicką Magdalena Sroka podkreśliła, że Kaczyński "jako pierwszy potwierdził" zakup systemu Pegasus. - To były informacje niejawne, także z kimś musiał o tym rozmawiać - dodała. Przyznała również, że jest "przygotowana" na to, że prezes największej partii opozycyjnej "może zasłaniać się niewiedzą, brakiem dostępu do informacji na pewnym etapie".

Gdy Arleta Zalewska przypomniała, że Magdalena Sroka w przeszłości była członkinią klubu parlamentarnego PiS, przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa powiedziała o sytuacji sprzed kilku lat, gdy rozmawiała z Jarosławem Kaczyńskim "w węższym gronie". - Starał się przekonać nas do czegoś, żebyśmy głosowali za, nie przeciw - wskazała.

- W pewnym momencie zeszliśmy z tematu. I widziałam, jak Jarosław Kaczyński z bardzo miłego, elokwentnego starszego pana, który stara się nas przekonać do pewnej decyzji, zmienia się w osobę, która mówi z pełną nienawiścią i goryczą o opozycji, że to hitlerowcy bez mundurów - dodała. - Wówczas stwierdziłam, że to jest człowiek, który głęboko nienawidzi. Bo można się spierać na bardzo różne tematy, natomiast to już nie był spór. To była taka prawdziwa nienawiść - zaznaczyła.

Magdalena Sroka w "Wyborach kobiet" o spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim

Komisja ds. Pegasusa będzie chciała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę

Magdalena Sroka w "Wyborach kobiet" odpowiedziała również na pytanie, czy zagłosuje w Sejmie za liberalizacją prawa aborcyjnego, zapewniła, że komisja śledcza ds. Pegasusa będzie chciała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę i wyjaśniła, jakie warunki musiałyby zostać spełnione, by były minister sprawiedliwości nie musiał stawić się na posiedzeniu. Przewodnicząca komisji wyjaśniła również, dlaczego uważa, że sytuacja w PiS zaczyna "wymykać się spod kontroli" Kaczyńskiego.

