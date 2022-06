Zbigniew Ziobro odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie zmian w sądownictwie

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skomentował słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ocenił, że "w Polsce sądy działają nie źle, tylko fatalnie źle". Ziobro powiedział, że "zmiany strukturalne sądownictwa, które obiecał rząd Zjednoczonej Prawicy, zostały zablokowane z uwagi na szantaż Unii Europejskiej". Odnosząc się do słów Kaczyńskiego, że "nie było żadnej zmiany zielonego światła dla zmian w wymiarze sprawiedliwości", Ziobro odpowiedział, że ma "wielki szacunek dla dokonań Jarosława Kaczyńskiego", ale "w tym wypadku ma inną ocenę".

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej odniósł się do niedawnej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego , który w Spale, nawiązując do reformy wymiaru sprawiedliwości, powiedział: - Reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości siódmy rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Naprawdę. Nie opłaca się.

- To nie jest prawda. Nie było żadnej zmiany zielonego światła dla zmian w wymiarze sprawiedliwości. To taka niedobra gra taktyczna, całkowicie niepotrzebna - powiedział Kaczyński. Prezes PiS ocenił również, że "w Polsce sądy działają nie źle, tylko fatalnie źle".

Ziobro: zmiany strukturalne sądownictwa zostały zablokowane

Reporterka TVN24 zapytała we wtorek rano Ziobrę, czy odbiera osobiście słowa Kaczyńskiego o "fatalnie" działających sądach. - Jest to potwierdzenie faktu. Jest to wniosek wynikający z braku reformy, która od pięciu lat jest niestety blokowana z racji nacisku Komisji Europejskiej i szantażu, który narasta - odpowiedział minister sprawiedliwości.