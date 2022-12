List otwarty lekarza do Kaczyńskiego: nie zgadzam się na przedstawianie ciężko pracujących lekarzy w negatywnym świetle

W reakcji na słowa Jarosława Kaczyńskiego o lekarzach prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa napisał list otwarty do prezesa PiS. "Nie znam żadnego lekarza, który w 'pogoni za pieniędzmi' straciłby poczucie misji" - podkreślił. Dodał, że "zna za to lekarzy, którzy w imię odpowiedzialności za swoich pacjentów i z realnego poczucia misji przyjmują nadgodziny". "Nie zgadzam się na przedstawianie ciężko pracujących lekarzy w negatywnym świetle i rzucanie w przestrzeń publiczną bezpodstawnych oskarżeń w stronę grupy zawodowej, od której zależy bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa" - oświadczył.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości odwoływał się do przypadków lekarzy, którzy pracują na kilka etatów. - Ja nic nie mam przeciwko temu, żeby lekarz na jednym etacie świetnie zarabiał, ale lekarz musi być przede wszystkim w szpitalu rano, kiedy zaczyna pracę, do tego momentu, kiedy formalnie ją kończy, czyli do popołudnia, a jak trzeba to dłużej. (...) Musi mieć to poczucie odpowiedzialności za pacjenta - mówił Kaczyński.