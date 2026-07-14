Polska Kaczyński o wypowiedzi Czarnka: zostanie wyjaśniona przez kierownictwo. Zareagował Tusk Kuba Koprzywa |

Kaczyński o wypowiedzi Czarnka: zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnił we wtorek, że jego partia "stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna". Dodał, że "to kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa".

"Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" - zapowiedział.

Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Pana @CzarnekP zostanie… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 14, 2026 Rozwiń

Reakcja Donalda Tuska

Po wpisie Kaczyńskiego głos zabrał premier Donald Tusk. "Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć" - napisał.

Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 14, 2026 Rozwiń

Szef rządu komentował wypowiedź Czarnka już wcześniej podczas konferencji w Paryżu. Ocenił, że słowa kandydata PiS na premiera to "licytacja na antyukraińskość". - To jest polityka zabójcza. To są idiotyczne słowa - powiedział szef rządu.

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek w poniedziałek w TV Republika mówił o pomocy wojskowej dla Ukrainy. - Trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - powiedział między innymi.

Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich

W poniedziałek grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt uchwały "w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej". Chcą, aby Sejm wezwał Radę Ministrów "do niewyrażania zgody na dalsze etapy procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej", a argumentują to polityką historyczną Kijowa, która - ich zdaniem - jest sprzeczna z europejskimi wartościami.

Projekt uchwały posłów PiS pojawił się w związku z napięciami, do jakich doszło w ostatnich miesiącach w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy Bohaterów UPA.

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją między innymi premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.