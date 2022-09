"Pamiętam, że się wtedy Wiedeń prezesowi podobał". Posłanka wspomina podróż z Kaczyńskim

Jarosław Kaczyński opowiadał o swojej podróży do Wiednia sprzed lat, podczas której "zobaczył, że jest w innej strefie kulturowej" i "poczuł obcość". Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska odniosła się do słów prezesa PiS. Wspominała, że na początku lat 90. razem z Kaczyńskim była w stolicy Austrii i "wtedy się Wiedeń prezesowi podobał".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wziął w środę udział w panelu "Realizm i wartości w polityce" na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. W swojej wypowiedzi, w której wspominał Polskę z lat 90. i dążenia do dołączenia do Unii Europejskiej, mówił o "obcości kulturowej" Zachodu, którą sam poczuł, kiedy był pierwszy raz w Wiedniu. - Tam różne rzeczy, których tutaj nie będę opisywał, zobaczyłem. To mi zupełnie wystarczyło, żeby zobaczyć, że jestem w innej strefie kulturowej, chociaż było to trzydzieści kilka lat temu, trzydzieści trzy dokładnie - kontynuował.