Kaczyński grozi zawieszeniem. "Każdemu, kto zabierze głos w szkodliwej dyskusji"

"Informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS" - napisał Jarosław Kaczyński.

"Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS" - dodał prezes.

Kłótnia w PiS. "Dajcie sobie na wstrzymanie"

To najpewniej nawiązanie do kłótni, jaka rozpętała się w PiS.

We wtorek reporterka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska zapytała Ryszarda Terleckiego, czy "zabrałby pieniądze Zbigniewowi Ziobrze za to, że nie przychodzi do Sejmu". Do rozmowy nagle wtrącił się Sebastian Kaleta, który zasugerował byłemu wicemarszałkowi Sejmu, aby nie wypowiadał się w tej sprawie. W piątek Terlecki skwitował całą sytuację krótko. - Gówniarzeria - rzucił.

Po tych słowach w szeregach partyjnych zawrzało - pojawiły się głosy zarówno krytykujące, jak i broniące Terleckiego. Sprawę skomentował m.in. były premier Mateusz Morawiecki.

"Do wszystkich rozgrzanych głów, które rzuciły się dzisiaj na Ryszarda Terleckiego: dajcie sobie na wstrzymanie, Panowie. (...) Powiedział to, co często słyszę od naszych wyborców na spotkaniach" - napisał na profilu X.

Odpowiedział mu przedstawiciel PiS w Parlamencie Europejskim, Patryk Jaki.

"Co do dawania sobie na wstrzymanie - czy nie lepiej było, aby jednak dziś i wczoraj najbliższy Twój sojusznik Terlecki skorzystał z tej rady i dał sobie na wstrzymanie i nie zaczepiał własnej partii w TVN?" - zapytał na platformie X.

