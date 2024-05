Dziś podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych, przesłuchany zostanie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zdaniem szefa komisji Dariusza Jońskiego (Koalicja Obywatelska) Kaczyński podejmował kluczowe decyzje w ich sprawie. Raport końcowy komisja planuje przedstawić do końca maja.

W piątek o godz. 10 sejmowa komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych rozpocznie ostatnie posiedzenie. Przesłuchany zostanie prezes PiS Jarosław Kaczyński . Zdaniem szefa komisji Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej, mimo że Kaczyński nie był wówczas w rządzie, to podejmował decyzje w ich sprawie.

Wiceszef komisji Jacek Karnowski (Koalicja Obywatelska) powiedział w czwartek, że będzie pytał Kaczyńskiego przede wszystkim o podejmowane na ul. Nowogrodzkiej (w centrali PiS) decyzje polityczne, które miały doprowadzić do przeprowadzenia wyborów w nowym trybie. Dodał, że będzie to ostatni świadek. Jednak, jak podkreślił, jeśli w czasie tworzenia raportu okaże się, że warto kogoś dodatkowo przesłuchać, to "komisja zostawiła sobie taką furtkę".

Udział Kaczyńskiego w organizacji wyborów kopertowych

Z kolei były wicepremier w rządzie PiS Jarosław Gowin zeznał, że Jarosław Kaczyński konsekwentnie dążył do przeprowadzenia wyborów kopertowych. - Aż do momentu, w którym doszedł do przekonania, że sprzeciw mój i części posłów Porozumienia spowoduje podtrzymanie senackiego weta do ustawy o wyborach kopertowych. Wtedy Jarosław Kaczyński w rozmowie ze mną przychylił się do wycofania się z pomysłu wyborów kopertowych - mówił Gowin.