Mamy perełkę. Skacze tak, że Stochowi opadła szczęka

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Kacper Tomasiak, wielka nadzieja polskich skoków narciarskich
Kacper Tomasiak, wielka nadzieja polskich skoków narciarskich
Źródło: PAP
Kacper Tomasiak, lat 18 - następca wielkich mistrzów, którzy latami dostarczali kibicom ogromu emocji i wzruszeń, zgarniając medal za medalem? - Był gościem wyróżniającym się od początku, startował z niższych belek i wygrywał jak chciał. A do elity wszedł z przytupem - opowiada TVN24+ Maciej Maciusiak, trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • 18-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak przebojem wdarł się do dorosłej kadry.
  • Wygrał klasyfikację generalną Letniego Pucharu Kontynentalnego i wywalczył dodatkowe miejsce dla Polski w zimowym Pucharze Świata, który rozpocznie się pod koniec listopada.
  • Młodego zawodnika chwalą go wszyscy - za fenomenalne skoki, ale i odporność psychiczną, tak ważną w tej dyscyplinie.
  • Czy objawił się nam następca Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły?
25 października 2025, Klingenthal.

Sobotni konkurs kończy zmagania Letniej Grand Prix. Z szóstki startujących Polaków najlepiej prezentuje się debiutujący w zawodach tej rangi Tomasiak, po skokach na 132 i 136 m miejsce zajmując ósme. Jest w gazie, niedawno wygrał przecież klasyfikację generalną Letniego Pucharu Kontynentalnego.

W Klingenthalu 18. jest Piotr Żyła, 19. Dawid Kubacki, 20. - w ostatnim indywidualnym starcie w LGP w karierze - Kamil Stoch. Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł nie awansują do finałowej serii.

- To na pewno zawodnik nieprzeciętny - przyznaje Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, przed laty skoczek wybitny. - Dziś psychika ma wpływ na zawodnika. Widać, że jest przygotowany, mam nadzieję, że tak będzie też zimą.

Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak
Kamil Stoch śmiał się i opowiadał o Kacprze

Urodzony w Bielsku-Białej 20 stycznia roku 2007, zawodnik LKS Klimczok Bystra, srebrny medalista Mistrzostw Świata Juniorów Whistler 2023 z drużyną. Kacper miał wtedy zaledwie 16 lat, a w konkursie indywidualnym prawie doleciał do podium, zajmując czwarte miejsce. Na nartach skacze też Konrad, jego młodszy brat.

Po maturze, w szkole sportowej w Szczyrku, naukę kontynuuje w Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie, tok nauczania indywidualny, bo treningi i zawody, zawody i treningi, czasu na inne aktywności zostaje niewiele. Perełka, talent nieprawdopodobny.

- Obserwuję go od dawna, od dzieciaka, jest w wieku mojego syna, więc widywałem go naprawdę często, razem zaczynaliśmy tę przygodę - opowiada Maciusiak, trener kadry A od 28 marca 2025 roku. - Kacper był gościem wyróżniającym się od samego początku, startował z niższych belek, a wygrywał jak chciał. Wielki potencjał. Rozwijał się krok po kroku, nie było jakiegoś momentu przełomowego. Już w zeszłym sezonie pokazywał bardzo dobre skoki, a teraz jeszcze zrobił postęp. I super, oby tak dalej.

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
