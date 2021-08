W pobliżu lotniska w Kabulu , gdzie od połowy sierpnia trwa akcja ewakuacyjna po ofensywie talibów, doszło w czwartek do dwóch eksplozji. Nie wiadomo na razie, ile osób dokładnie ucierpiało. Amerykański portal Politico podaje, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji, że sprawcą ataku był zamachowiec samobójca z dżihadystycznej organizacji tzw. Państwo Islamskie (IS).

Wiceszef MSZ: w tym momencie w Kabulu nie ma żadnego polskiego dyplomaty

Polska zakończyła ewakuację cywilów z Kabulu

Przydacz: Decyzja o przerwaniu misji okazała się słuszna

Wiceszef MSZ o ewakuacji

Gość TVN24 przyznał, że "w ostatnich dniach, dziś, wczoraj pojawiłaby się dodatkowe zgłoszenia" osób do ewakuacji. - W naturalny sposób pomóc wszystkim nie mogliśmy. Także i ze względów bezpieczeństwa, ale głównie z tego powodu, że mieli problemy w przedostaniu się do lotniska - powiedział.

Przekazał, że "będziemy starali się im pomóc w takiej formuje, w jakiej to będzie możliwe". - Czy to przy pomocy innych państw sojuszniczych, czy to poprzez ich wyjazdy poza terytorium Afganistanu - wyjaśniał. Zaznaczył przy tym, że "to nie są osoby te najbardziej związane z polską". Jak mówił, to osoby, które były na przykład na jakimś kursie w Polsce lub mają rodzinę w Unii Europejskiej.