Już ponad 150 milionów złotych. "To jest jeden wielki cud" Martyna Sokołowska

Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do szpitali i protez kończyn dla osób po nowotworach Źródło: TVN24

Łatwogang, czyli Piotr, to inicjator akcji z charytatywnym streamem. - Bardzo cieszę się tym, co tu się dzieje. Szok jest oczywiście gigantyczny, ale ten szok też oczywiście jest wielkim szczęściem, bo to, co tutaj się stało, to jest jeden wielki cud - mówił Łatwogang podczas rozmowy na antenie TVN24. Kwota zbiórki przekroczyła przed niedzielnym południem 100 milionów złotych. O godzinie 13:30 dobijała do 130 mln zł, po 14 było już 10 milionów więcej, a po 15 zebrano ponad 150 milionów złotych.

Tempo, w jakim rosną wpłaty, zaskoczyło wszystkich, włącznie z organizatorami. - Już po pierwszych dwóch milionach to był kosmos. Tego, co się stało później, nie sposób sobie wyobrazić - przyznał prowadzący akcję streamer.

Zbiórkę wsparli nie tylko internauci, ale też znane osoby, które odwiedzały mieszkanie Piotra, dołączając do wydarzenia. - Mój sąsiad Oskar jest niesamowitym człowiekiem. Dzisiaj spałem u niego. Zawsze pomaga gościom, żeby trochę przesiedzieli tam u niego, żeby nie stali na korytarzu. Sąsiedzi są bardzo wyrozumiali, więc piękna sprawa - mówił youtuber, który zorganizował transmisję z własnego mieszkania.

Transmisja ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie - przebiła nawet amerykańskie wydarzenia o podobnej skali. - To jest jakiś kosmos po prostu i ciężko mi tutaj coś dodać. Na pewno nikt by się nie spodziewał czegoś takiego, bo mieliśmy w ogóle rekord Guinnessa, największej transmisji charytatywnej. Przebiliśmy Amerykanów, więc to oczywiście sprawa drugorzędna, ale też warto się z tego cieszyć, że przede wszystkim zbieramy pieniądze dla dzieciaków i dajemy z siebie maksa - powiedział w TVN24 Łatwogang.

Stream kończy się w niedzielę o godzinie 16. Do tego czasu można wpłacać pieniądze, które zostaną przeznaczone dla dzieci chorych na nowotwory, podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

Łatwogang na antenie TVN24 zapowiedział, że pieniądze zebrane podczas akcji trafią m.in. na doposażenie szpitali onkologicznych w specjalistyczny sprzęt oraz na zakup protez dla osób, które w wyniku nowotworu straciły kończyny.

