Już nie sinice, lecz bakterie E. coli krzyżują plany urlopowiczom. 15 kąpielisk zamknięto z ich powodu

15 kąpielisk w całej Polsce jest obecnie nieczynnych z powodu wody nieprzydatnej do kąpieli. Aż 11 z nich to bardzo popularne akweny w województwie zachodniopomorskim. W ostatnich tygodniach plany kąpiących krzyżowały głównie sinice, tym razem to przede wszystkim wina bakterii Escherichia coli.