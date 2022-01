Już 30 procent podstawówek ma zdalne zajęcia dla przynajmniej części uczniów. Minister Przemysław Czarnek: jednym z wariantów zamykanie szkół w dużych miastach

W poniedziałek 24 stycznia ferie rozpoczęły się w kolejnych dwóch województwach. Obecnie od szkoły odpoczywają uczniowie w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim (do końca stycznia). W poniedziałek dołączyli do nich uczniowie i uczennice w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Zdalnych zajęć przybywa

W poniedziałek 24 stycznia zdalnie pracowało: 81 przedszkoli, 110 szkół podstawowych oraz 78 ponadpodstawowych. Razem 269 placówek. Do tego w trybie mieszanym funkcjonuje: 980 przedszkoli, 2562 podstawówki oraz 935 szkół ponadpodstawowych. Wszystkich placówek, które przynajmniej w części mają zajęcia zdalne, jest już 4746.

Dla porównania w miniony piątek, gdy na feriach byli uczniowie z pięciu województw, takich placówek było łącznie 5210. W liczbach bezwzględnych sytuacja wydawać może się lepsza, ale jeśli przyjrzymy się procentom, to okazuje się, że w piątek kłopoty miało 29,2 procent podstawówek, w poniedziałek już 30.

Decyzje "z dnia na dzień"

- To znaczy zarówno po stronie pana ministra, i po mojej stronie jest takie przekonanie, że jeżeli osiągniemy taki krytyczny próg - a my po prostu obserwujemy liczbę ognisk i ich liczebność w szkołach, która bardzo dynamicznie rośnie, to być może taką decyzję podejmiemy z dnia na dzień - wyjaśniał.