"Na 400 uczniów 120 nie ma dostępu do komputera". Zdalne nauczanie w czasie pandemii

Rozmawiam z wieloma nauczycielami, którzy zgłaszają przeróżne problemy związane ze zdalnym nauczaniem - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka. - Okazuje się na przykład, że w trzydziestoosobowej klasie pięcioro rodziców uczniów nie ma dostępu do maila, a co dopiero konta w elektronicznym dzienniku czy możliwości założenia wideoczatu - dodała.

Z powodu pandemii koronawirusa szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do Wielkanocy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 25 marca wprowadzony zostaje obowiązek realizowania podstaw programowych w polskich szkołach za pomocą e-nauczania, a nauczyciele będą mogli wystawiać oceny.

Dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka zweryfikowała stan gotowości szkół do zdalnego nauczania. - W wielu miejscach nie jesteśmy na to przygotowani - relacjonowała we wtorek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24.