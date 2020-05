Powołano dwóch kolejnych członków komisji do spraw pedofilii

W czwartek powołano dwóch kolejnych członków państwowej komisji do spraw badania przypadków pedofilii. Prezydent powołał Justynę Kotowską z Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a premier Elżbietę Malicką, która w przeszłości pracowała między innymi w oświacie jako nauczycielka i wychowawczyni. We wrześniu 2019 Sejm przegłosował ustawę w sprawie komisji. Pierwszy jej członek został powołany w ubiegłym tygodniu.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat weszła w życie 26 września 2019 roku. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty. Za powołaniem komisji podczas głosowania w Sejmie ubiegłej kadencji opowiedziała się większość polityków zarówno obozu rządzącego, jak i opozycji.

W czwartek prezydencki rzecznik Błażej Spychalski przekazał, że prezydent Andrzej Duda powołał Justynę Kotowską z Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie do państwowej komisji do spraw wyjaśnienia przypadków pedofilii.

Kotowska jest psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia. Na co dzień pracuje w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Spychalski przekazał, że Kotowska jest "bardzo doświadczona w pracy z osobami, które dopuściły się czynów zabronionych". - Będzie świetnie uzupełniała przedstawicieli innych organów, którzy będą powołani w najbliższym czasie - powiedział. Rzecznik Dudy przekazał apel prezydenta o to, aby przedstawiciele Senatu, Sejmu i premiera "byli powołani jak najszybciej".

Mueller: premier powołał Elżbietę Malicką na członka komisji

Kilka godzin później rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że premier Mateusz Morawiecki powołał do komisji Elżbietę Malicką, która zawodowo przez wiele lat była związana ze służbą zdrowia. Przez 10 lat pracowała w oświacie jako nauczycielka i wychowawczyni. Była też dziennikarką m.in. "Tygodnika Solidarność".

Pierwszym członkiem komisji - powołanym na to stanowisko 15 maja - został związany z Instytutem Ordo Iuris prawnik dr hab. Błażej Kmieciak.

Czym ma się zająć komisja?

Jednym z uprawnień nowego organu jest możliwość wydawania postanowień o wpisaniu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Wątpliwości co do takiej działalności wyrazili: Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Podnoszono niekonstytucyjność przepisów, na podstawie których miała działać komisja.