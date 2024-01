Justyna Dobrosz-Oracz odchodzi z "Gazety Wyborczej"

- Długo się zastanawiałam, ale postanowiłam jednak wrócić do TVP, bo trzeba odbudować media publiczne ze zgliszcz i przywrócić widzom wiarę w prawdę. To wielkie wyzwanie - wyjaśniła rozmawiając z portalem branżowym witrualnemedia.pl. - Wiem, że zabrzmi mało skromnie, ale wracam też na prośbę tysięcy Polaków, którzy przez ostatnie dwa miesiące pisali do mnie w mediach społecznościowych, zaczepiali na ulicy, w sklepie, dopingowali do powrotu do TVP - dodała.