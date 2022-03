Przekaz na koszulce Owsiaka. "Powstała 15 lat temu. Nie myślałem, że dojdziemy do wojny najbardziej tragicznej"

- 30 lat jesteśmy ze sobą, 30 lat robimy rzeczy niezwykłe, rzeczy, które są nasze, które są obywatelskie. Tak jak powiedziała moja córka, tego nie stworzył żaden algorytm, to stworzyliśmy my. Pokazaliśmy ludziom, że organizując się, można robić rzeczy niezwykłe - mówił na konferencji Jurek Owsiak .

- To coś, co w nas siedzi - przyznał. - Kiedy Ukraińcy zaczęli uciekać ze swoich domów, obywatele ich przyjęli. Czy trzeba się było na to "przestawiać"? Nie, okazało się, że nie. Okazało się, że natychmiast zaprosiliśmy ich do siebie - wspomniał.