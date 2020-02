Owsiak o Lichockiej. "Gest zwycięstwa śmierci nad życiem"

"To był gest zwycięstwa pani poseł i jej ugrupowania nad opozycją. To także był gest zwycięstwa śmierci nad życiem. Dwa miliardy złotych, które dzisiaj powinny być przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia Polaków" - napisał prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Odniósł się w ten sposób do czwartkowego gestu posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Lichockiej.

Owsiak skomentował sytuację dotyczącą Lichockiej we wpisie na Facebooku.

"Posłanka PiS, Joanna Lichocka, pokazała środkowy palec po głosowaniu (pokazała je w czasie debaty - red.) w sprawie dwóch miliardów złotych przyznanych na TVP przez Sejm RP. To był gest zwycięstwa pani poseł i jej ugrupowania nad opozycją. To także był gest zwycięstwa śmierci nad życiem. Dwa miliardy złotych, które dzisiaj powinny być przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia Polaków" - napisał. Nawiązał w ten sposób do faktu, że jeszcze przed głosowaniem pozycja apelowała, by dwa miliardy złotych przeznaczyć nie na media państwowe, a na dofinansowanie onkologii.

"Fundacja WOŚP przez 27 lat wydała na sprzęt medyczny miliard sto dwadzieścia sześć milionów złotych. To nieco ponad połowa tej sumy. Jej rzeczywisty wymiar to 62 tysiące urządzeń medycznych, służących ratowaniu życia i zdrowia. Konkret? Absolutny konkret" - stwierdził.

Facebook/@jerzyowsiak

Owsiak: żądam, aby pani Joanna Lichocka natychmiast złożyła mandat poselski

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie przebierał w słowach.

"Żeby dorównać rocznym dotacjom na TVP, musimy działać wiele, wiele lat. System opieki zdrowotnej Polaków jest w rozsypce. Brakuje 60 tysięcy lekarzy i 100 tysięcy pracowników personelu medycznego. A tymczasem posłanka Joanna Lichocka pokazuje 'f**k off' nam, Polakom. I niech nie p***doli, że pocierała nos. Foty pokazują wyraźnie, jaki to gest" - stwierdził dalej Owsiak.

"To tak dołuje, tak gnoi, to tak dobitnie mi pokazuje, że jestem zero, że nie mam tu nic do gadania… Jestem drugą, trzecią, a może czwartą kategorią obywatela… Do czego już doszło w publicznej debacie? Żądam, aby pani Joanna Lichocka natychmiast złożyła mandat poselski. Obraziła miliony Polaków. A jej partia pokazała, że nasze, Polaków, zdrowie, przegrało z chorym, partyjnym myśleniem" - dodał prezes Fundacji WOŚP.

Gest Joanny Lichockiej w Sejmie TVN24

Gest posłanki Joanny Lichockiej

Podczas czwartkowej debaty w Sejmie na temat nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej głos zabrała między innymi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Po swoim przemówieniu siedząca w sejmowej ławie posłanka zwróciła się - jak relacjonował Michał Szczerba z KO - do opozycji w geście środkowego palca. Ten wywołał na sali oburzenie. Posłowie opozycji w geście sprzeciwu wobec zachowania Lichockiej, zakłócali obrady, po czym marszałek Elżbieta Witek ogłosiła pięciominutową przerwę. Po zakończonych obradach posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosku do komisji etyki poselskiej o ukaranie Joanny Lichockiej za "obsceniczny gest" na sali sejmowej.

- Nie zrobiłam niczego złego. Nie zrobiłam żadnego wulgarnego gestu, ale mój ruch został wykorzystany do tego, żeby tak to przedstawić - tłumaczyła w piątek Lichocka.

Lichocka: nie zrobiłam nic złego TVN24

