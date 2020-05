Owsiak: Sprawa zostanie doprowadzona do samego końca. Mamy już nowe maseczki

Mamy ból. Kupionych było 50 tysięcy pakietów. Zwróciliśmy się do firmy, która nam przysłała wczoraj nowe maseczki. Są gotowi to wszystko wymienić - powiedział szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. W rozmowie z TVN24 opowiedział o transporcie sprzętu medycznego, które WOŚP zakupiła dla pracowników służby zdrowia.

We wtorek 12 maja "Gazeta Wyborcza" opublikowała informacje, według których resort zdrowia - przepłacając i bez sprawdzenia jakości - kupił maseczki ochronne za ponad 5 milionów złotych. Minister w dniu publikacji potwierdził, że maseczki, o których napisała gazeta, nie spełniają norm i że w związku z tym zażądano "wymiany towaru na adekwatny". Następnego dnia po publikacji gazety ministerstwo złożyło zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że po Polsce drugi kraj - Holandia - zgłosił wątpliwości co do jakości maseczek, które zostały rozdysponowane wśród krajów członkowskich. KE zdecydowała o zawieszeniu kolejnych dostaw do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Owsiak: ambasador Chin jest gotowy natychmiast pomóc nam to wyjaśnić

Do sprawy maseczek niespełniających norm odniósł się w rozmowie z TVN24 prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jurek Owsiak. - Okazuje się, że maseczki k95, które mają chronić przed koronawirusem, spełniają tylko rolę maseczki chirurgicznej - przyznał. - Natychmiast, czyli we wtorek, jak się dowiedzieliśmy, zawiadomiliśmy wszystkich odbiorców, a są to ratownicy medyczni, że musimy się wstrzymać i uważać, bo są to tylko maseczki chirurgiczne - powiedział.