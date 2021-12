Jurek Owsiak o 30. finale WOŚP: wszystko jest już zapięte na ostatni guzik

W świąteczną sobotę gościem TVN24 był Jurek Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz zapowiedzi dotyczących finału WOŚP, mówił między innymi o sytuacji na granicy oraz wolności mediów. - Duch wolności jest duchem także Wolnej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zaznaczył.

W sobotę gościem TVN24 był Jurek Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 30. finał Orkiestry odbędzie się 30 stycznia. Poinformował, że Fundacja WOŚP także w tych świątecznych dniach jest obecna w punkcie humanitarnym przy granicy z Białorusią. - Jak chyba nigdy Polacy zderzyliśmy się z takim niesamowitym momentem naszej odwiecznej tradycji, bo u mnie przynajmniej zawsze jest to puste miejsce dla wędrowca, wtedy myślimy o osobach nam najbliższych, a tu nagle zderzyliśmy się z takim niesamowitym problemem, że ci wędrowcy są dotykalni, oni po prostu są - powiedział.

- Jeżeli gdzieś będziemy myślami także z nimi, to jest to niezwykle ważne. To jest coś, czego i oni potrzebują i myślę, że także my, Polacy, bardzo wielu ludzi w Polsce, potrzebuje takiego myślenia ciepłego, miłego, chrześcijańskiego o drugiej osobie, o innych ludziach, którzy być może są z innych kultur, ale są w takich swoich życiowych, trudnych sytuacjach, i wtedy ta pomoc nawet w myślach jest niezwykle ważna - stwierdził.

Siostry dominikanki otrzymały auto od WOŚP FB- Jurek Owsiak/fot. Troll

Owsiak o finale WOŚP

Zaznaczył, że to bardzo pracowity okres dla WOŚP, która przygotowuje się do finału. Wspomniał, że działać będą 1633 sztaby "pod każdą szerokością geograficzną". - Oprócz Polski, gamy w 80 miejscach na całym świecie - powiedział. - Wszystko jest już zapięte na ostatni guzik, wysyłamy teraz identyfikatory, bardzo piękne nasze puszki - dodał.

- Chcemy powiedzieć wszyscy razem, że ten świat potrafi być piękny, chociaż rzeczywistość jest także trudna - stwierdził.

Mówił, że ludzie pytają, jaki będzie finał. - Będzie taki jak co roku, a jednak jest za każdym razem inny. Kiedy wysyłaliśmy kartki świąteczne w tym roku, to na naszej kartce jest po prostu kubek gorącej herbaty gdzieś na tle lasu i z napisem, że "gorący kubek herbaty może być najwspanialszym prezentem" - powiedział.

Podczas 30. Finału WOŚP zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci TVN24

Owsiak: duch wolności jest duchem także Wolnej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Stwierdził, że ostatni rok jest pełen wydarzeń "wobec których nie możemy być obojętni". - Nie jesteśmy. Robimy to, co mamy robić. Robimy to na 110 procent. Ale ja także jestem takim człowiekiem, który reaguje na to, co się dzieje. Dlatego, kiedy słyszę o tym, że może być zakwestionowane bycie wolnymi mediami, to to jest dla mnie niepojęte, bo urodziłem się i tych wolnych mediów w ogóle nie było. To mi się w ogóle nie marzyło, ale kiedy to się stało trzy dekady temu, to czemu to ma być nagle znowu kwestionowane - ocenił.

- Duch wolności jest duchem także Wolnej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zaznaczył.

Stwierdził, że na początku swojej działalności nie spodziewał się, do jakich rozmiarów urośnie działalność WOŚP. - 30 lat temu bym nie uwierzył w to, że można unieść taki ciężar, że nie będąc profesjonalistą, nie będąc jakimś super księgowym, nie będąc super organizatorem czegokolwiek, bo wtedy się po prostu tego nie robiło, a zwłaszcza takim w dziedzinie medycznej, że my damy radę to zrobić. Chyba bym natychmiast powiedział, że ja się w ogóle za to nie zabieram - mówił.

- To, co my mówimy ludziom, młodym zwłaszcza - miejcie marzenia, realizujcie je, nigdy nie stawiajcie sobie jakichś takich barier, próbujcie iść do przodu, jeśli wam się coś nie uda, to chociaż będziecie mieli satysfakcję, że spróbowaliście - powiedział. - 30 lat temu to miała być tylko i wyłącznie przygoda na jeden rok - dodał, mówiąc o WOŚP.

Zwrócił się też do wszystkich, którzy w ciągu całej historii fundacji grali z WOŚP. - Reprezentujecie coś, czego nam zazdroszczą na całym świecie - podkreślił.

Przypomniał, że chociaż finał to jeden dzień, to Orkiestra pracuje przez cały rok, żeby "wszystkie świąteczne obietnice spełnić". - Gdybyśmy byli partią wyborczą, to byśmy wszystko spełnili, a nawet z naddatkiem, bo kupujemy więcej, niż myślimy - żartował Owsiak.

