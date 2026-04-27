Polska

Owsiak podsumował zbiórkę Łatwoganga. "My też musimy się od was uczyć"

Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do szpitali i protez kończyn dla osób po nowotworach
Źródło: TVN24
To jest taki moment, w którym jako szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówię zupełnie wprost: to my się także od was musimy uczyć - powiedział Jurek Owsiak, zwracając się do organizatorów zbiórki dla Cancer Fighters. Ocenił też, że emocje towarzyszące akcji przypominają te z czasów pierwszego finału WOŚP.

W niedzielę zakończył się charytatywny stream na kanale youtubera Łatwoganga, w trakcie którego udało zebrać się ponad ćwierć miliarda złotych. Zebrane pieniądze wesprą Fundację Cancer Fighters, która udziela pomocy osobom chorym na raka i ich rodzinom.

Owsiak w zbiórce Łatwoganga i pierwszym WOŚP

Organizatorom akcji pogratulował dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jurek Owsiak, który w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych określił zebrane 250 milionów złotych jako "nieprawdopodobną sumę". Wspomniał przy tym organizację pierwszego finału WOŚP w 1993 roku, który- jak mówił, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, zebrał 3,7 miliona złotych.

Ćwierć miliarda złotych na liczniku zbiórki
- Ale ile było szczęścia, ile było radości, ile było fascynacji tym, co się wydarzyło. Ten dzień dla organizatorów (zbiórki dla Cancer Fighers - red.) myślę, że jest właśnie takim samym dniem - ocenił.

Szef WOŚP pochwalił również propozycję Bedoesa i Łatwoganga, aby 26 kwietnia stał się dniem poświęconym pomocy onkologii dziecięcej. - Super pomysł, aby to nie uciekło, aby ta cała energia i ludzie, którzy to robią, po swojemu, tak jak oni to chcą, żeby to później powielać jeszcze raz i jeszcze raz - zaznaczył.

Owsiak do organizatorów zbiórki: my też musimy się od was uczyć

Jurek Owsiak zwrócił się do organizatorów akcji. - To jest taki moment, w którym także ja, jako szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówię zupełnie wprost: to my się także od was musimy uczyć. To także my patrzymy, jak wy to robicie, to także dla nas jest niesamowita nauka - oznajmił.

Mówił, że zbiórka Łatwoganga powinna być nauką dla organizatorów jakichkolwiek zbiórek. - My od 34 lat robimy je w podobny sposób, to wy pokazujecie, że można robić to inaczej - wskazał.

Na koniec wezwał, aby przy okazji tej zbiórki być otwartym również na pomoc organizacjom pozarządowym, które wspierają chorych w ich codziennych sytuacjach. Przyznał też, że jest ciekaw, w jaki sposób zebrane pieniądze będą przeznaczone na pomoc dla onkologii dziecięcej.

- My kupujemy gruby sprzęt, który jest w klinikach, w szpitalach, ale codzienność w tych szpitalach to są sale, to są łóżka szpitalne, to są dzieci, to są ich opiekunowie, rodzice. To jest ta codzienność, z którą oni się stykają, to są lekarstwa, to jest rehabilitacja - wymieniał.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

OnkologiaWOŚPJerzy OwsiakOchrona zdrowia
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
