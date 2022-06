"Zbytek, blichtr władzy". TK płaci za mieszkanie dla Przyłębskiej, choć ma dom z basenem pod Warszawą

czytaj dalej

Ustawowe wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku w kształcie przyjętym przez Sejm budzą wątpliwości. Związek Banków Polskich alarmuje, że może to stanowić zagrożenie dla stabilności sektora bankowego. - Rozumiem, że wszystkim jest ciężko, ale to jest naprawdę proinflacyjne rozwiązanie i demoralizujące rozwiązanie - mówił w Senacie prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Bankowcy proponują, by wprowadzić kryterium dochodowe do wakacji kredytowych. Głosowanie w Senacie ma się odbyć w czwartek.