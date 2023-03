Julia Przyłębska nie przyszła na komisję, napisała o "kulturze rozmowy". 'Proponuję wycofanie się z wszelkiej aktywności"

czytaj dalej

Podczas obrad Parlamentarnego Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak zareagował na słowa konsultantki krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Aleksandry Lewandowskiej, która mówiła, że należy poszerzyć działanie o "kolejne resorty". - O czym pani mówi? Jakie kolejne resorty? - zwrócił się do niej. - Nikt się z nami nie kontaktuje, nikt nie puka do naszych drzwi, pytając, co możemy razem zrobić - dodał.