800 lat żywej szopki. "Miłość, pokora, ubóstwo. Na to zwrócił uwagę święty Franciszek"

W tym roku przypada 800-lecie wystawienia pierwszej żywej szopki przez świętego Franciszka z Asyżu. Z tej okazji krakowscy franciszkanie po raz kolejny już zaprosili mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania. W urządzonej przez nich stajence pojawiła się tradycyjnie święta rodzina oraz kucyk, lamy, kozy, osiołek użyczone braciom przez zoo.

W Greccio we Włoszech 800 lat temu święty Franciszek wystawił pierwszą żywą szopkę. Z tej okazji krakowscy franciszkanie zaprosili mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania. Przy klasztorze przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie żywa szopka odbyła się po raz 31. Można było podziwiać ją od niedzieli do wtorku włącznie. W stajence pojawiła się tradycyjnie święta rodzina oraz kucyk, lamy, kozy, osiołek użyczone franciszkanom przez zoo.