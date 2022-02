Silny wiatr przewraca samochód dostawczy na barierkę wiaduktu. "Gdyby spadł, mógłby zginąć"

Do zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie na drodze krajowej nr 8, tuż przed wjazdem do Jordanowa Śląskiego. Tego dnia na Dolnym Śląsku, mimo słonecznej pogody, mocno wiało. Podmuchy dawały się we znaki kierowcom.

Auto prawie spadło z wiaduktu

- To było bardzo newralgiczne miejsce, podwójna ciągła. Wiało tak bardzo, że się obawiałem, że jak wyjdę to i mi się coś stanie. Bałem się, żeby coś innego się tam nie wydarzyło. Niewiele brakowało, a samochód spadłby z wiaduktu. Gdyby tak się stało, to podejrzewam, że kierowca mógłby zginąć. Przekoziołkowałby, kabina by się zgniotła i byłoby po chłopaku - mówi autor nagrania.