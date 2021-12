"Pobił 16-latkę i pozbawił ją wolności". Dziewczyna ma złamane żebro i kości twarzy

czytaj dalej

Zdaniem ministra Czarnka, prezydent Warszawy "wykorzystał narzędzia edukacyjne, by skrajnie upolitycznić szkołę". Chodzi o list krytykujący lex Czarnek, który Rafał Trzaskowski napisał do rodziców uczniów. Minister edukacji i nauki zapowiedział w środę, że składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości przekroczenia uprawnień zarówno przez prezydenta Warszawy, jak i prezydent Gdańska.