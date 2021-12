Burzliwa debata o konstytucji i bijatyka w jordańskim parlamencie

czytaj dalej

Kim jest Maria, 67-letnia Niemka, od lat mieszkająca w lesie pod Kłobuckiem w województwie śląskim? Latem spała pod drzewem, z głową na plecaku. Zimą ludzie dzwonili do policjantów, żeby ją zabrali, bo zamarznie. Tego samego dnia wracała do lasu. Opowiada, że jest lekarką. Lubi rozmawiać, choćby na migi. Rozumie po polsku, mówi po niemiecku, angielsku, francusku. Przychodziła do wsi, gdy zgłodniała. Podobno kiedyś zabrała ją rodzina do Niemiec, ale wróciła. We wtorek tydzień temu trafiła na obserwację do szpitala. Rozmawialiśmy o niej z mieszkańcami wsi Ostrowy, miejscowym policjantem, pracownicą socjalną.