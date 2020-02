Szefowa kampanii Andrzeja Dudy: dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło przedstawiona jako szefowa kampanii Andrzeja Dudy stwierdziła w środowym wywiadzie, że "dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń". - To pokazuje, do czego dąży PiS. To taka zapowiedź, ja to tak odebrałam, wprowadzania cenzury - oceniła Małgorzata Kidawa-Błońska. Konkurentka prezydenta w nadchodzących wyborach podkreśliła, że wolność słowa "nie może być zła", złe jest kłamstwo i manipulacja.